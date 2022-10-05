سكاكا 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسنفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة في منطقة الجوف خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 1,900 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح.وشملت الجولات رصد مستويات الأسعار، وإجراء 2,670 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في منافذ البيع عبر برنامج الرصد الإلكتروني, كذلك منافذ البيع والأسواق التجارية والمخازن والمستودعات التي تم خلالها الوقوف على وفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها ذات الجودة العالية، وحماية وحفظ حقوق المستهلك.ودعت وزارة التجارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //12:28ت م0055