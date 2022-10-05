تونس 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بطرابلس اليوم، بالمبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك.وتناول اللقاء مناقشة أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.وأوضح الدبيبة ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي، مشددًا على أن الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين.// انتهى //12:28ت م0056