دبي 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسكرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد بن حمد المالك بمنحه جائزة "شخصية العام الإعلامية"؛ تقديراً لمسيرة مهنية طويلة امتدت على مدار نحو خمسة عقود أمضاها في خدمة الصحافة العربية، وإثراء المشهد الإعلامي العربي، ولما قدمه من إسهامات جليلة في دعم مسيرة الصحافة السعودية, حيث صدر له أكثر من 17 مؤلفاً، أغلبها في مجال الصحافة والإعلام.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمه نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21 أمس، تزامناً مع فعاليات اليوم الأول للدورة العشرين لمنتدى الإعلام العربي, بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف وقيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب وصُنّاع الإعلام في العالم العربي.وهنّأ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز الإعلام العربي وضمن محاورها الثلاثة وما تشمله من فئات تغطي مختلف القطاعات الإعلامية الصحافية والمرئية والرقمية, حاثاً على مواصلة مسيرة الإبداع وتقديم منتج إعلامي على مستوى رفيع من التميز يعود بالنفع على المجتمع ويخدم مصالحه، مؤكداً الهدف الأسمى للجائزة نحو تعزيز دور الإعلام في تمكين الإنسان العربي من تحقيق الريادة في ركب التطور العالمي.يذكر أنه تم منح جائزة الإعلام الرقمي فئة "أفضل منصة إخبارية" إلى صحيفة "اندبندنت عربية" السعودية، ضمن جوائز الإعلام العربي لـ14 فائزاً في مختلف فئات الجائزة، تقديراً لأعمال استحقت التكريم قدمها عدد من الإعلاميين والمؤسسات الصحافية، والمنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والإخبارية الكبرى على مستوى العالم العربي، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين آلاف الأعمال التي غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي والإعلامي.// انتهى //12:33ت م0058