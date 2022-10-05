نجران 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة للعام المنصرم 1443هـ.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة نجران سالم بن سعيد آل شفلوت.واستمع سموه لشرح عن سير العمل في إدارة المنطقة، والإدارات التابعة في محافظات المنطقة، وما تضمنه التقرير السنوي الذي اشتمل على إحصائيات وآلية عمل إدارة الأحوال بالمنطقة ومحافظاتها، وبرامجها الاجتماعية لكبار السن وذوي الإعاقة والوحدة المتنقلة التي شملت عدداً من المواقع داخل مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة.وثمن جهود منسوبي الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة والإدارات التابعة لها على ما يقدمونه من أعمال لخدمة المواطنين والمواطنات، في منطقة نجران.// انتهى //12:35ت م0059