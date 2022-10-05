الرباط 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى وضع المعلمين في صدارة الجهود الرامية إلى تحويل التعليم، وإعادة الاعتبار بقوة لمهنة التدريس من أجل صنع العقول المبدعة والمبتكرة، وبناء الشخصيات المتزنة والقادرة على العطاء.وأوضح بيان للمنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، في الخامس من أكتوبر من كل عام، أن المسار نحو تحويل التعليم بشكل حقيقي يرتكز في المقام الأول على تكثيف الاستثمار في المعلمين، من حيث توفير العدد المناسب، وحسن إعدادهم، وتحقيق استقرارهم المالي والمادي والمعنوي، وتقديم الحوافز التي تنمي دافعيتهم، وتمتعهم بظروف عمل مناسبة.وأكدت "الإيسيسكو" ضرورة إحداث تحول جذري وملموس في أوضاع المعلمين، بما يسهم في إحداث تحويل التعليم على النحو المنشود، بوصف معلم المستقبل يلزمه مهارات التفكير المستقبلي الاستباقي، والتفكير النقدي والإبداعي، ومهارات التعامل في سياق الأزمات، والتواصل عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.// انتهى //12:36ت م0060