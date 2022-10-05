مقديشو 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسبدأت الشرطة الصومالية اليوم، عملية عسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب الإرهابية الموجودين في المنطقة الحدودية بين الصومال وإثيوبيا.وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية ، أن الشرطة استولت على عدد من المواقع التي كان فيها مقاتلو حركة الشباب الإرهابية في منطقة "ييد" في الجانب الصومالي، مشيرة إلى أنها ألحقت خسائر كبيرة بالمسلحين.// انتهى //12:37ت م0061