عام / الشرطة الصومالية تنفذ عملية عسكرية على حركة الشباب الإرهابية
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
مقديشو 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
بدأت الشرطة الصومالية اليوم، عملية عسكرية ضد مقاتلي حركة الشباب الإرهابية الموجودين في المنطقة الحدودية بين الصومال وإثيوبيا.
وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية ، أن الشرطة استولت على عدد من المواقع التي كان فيها مقاتلو حركة الشباب الإرهابية في منطقة "ييد" في الجانب الصومالي، مشيرة إلى أنها ألحقت خسائر كبيرة بالمسلحين.
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