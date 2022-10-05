رياضي / انطلاق فعاليات البطولة العربية للكانوي والكياك بالقاهرة
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
القاهرة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
انطلقت اليوم فعاليات البطولة العربية وبطولة النيل الدولية للكانوي والكياك في نسختها 11، والتي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري في القاهرة.
وتقام البطولة بمشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والعراق واليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال وجيبوتي، إضافة إلى مصر البلد المستضيف.
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12:38ت م
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