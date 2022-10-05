القاهرة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات البطولة العربية وبطولة النيل الدولية للكانوي والكياك في نسختها 11، والتي تقام خلال الفترة من 5 وحتى 8 أكتوبر الجاري في القاهرة.وتقام البطولة بمشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والعراق واليمن والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال وجيبوتي، إضافة إلى مصر البلد المستضيف.// انتهى //12:38ت م0062