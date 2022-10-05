مقديشو 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر جامع، بممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس بعثة الجامعة لدى الصومال السفير صلاح أحمد الصالح الجنيد.وبحث الطرفان خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الصومالية تطوير التعاون على كافة المستويات وتفعيل الاتفاقيات والتفاهمات السابقة الموقعة.واطلع الوزير أبشر عمر جامع ومبعوث الجامعة العربية على العمليات الأمنية الجارية في وسط وجنوب البلاد لإرساء الأمن والاستقرار، وحملات الإغاثة لدعم المتضررين من الجفاف.// انتهى //12:41ت م0063