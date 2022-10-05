حائل 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسدشن أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي منصّة المراجعة الداخلية، والتي تُعـنى بتقديم الدعم للإدارة العليا، وذلك بمـراجعة سير مهام المنظومة ومطابقتها للأنظمة والقوانين و تحسين نوعية الأداء، وذلك ضمن خطة متكاملة لتعزيز ودعم إدارات المراجعة الداخلية في أمانة المنطقة بالعناصر والآليات والنماذج والإجراءات، وفقًا لأفضل الممارسات بالمراجعة الداخلية.وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة حائل المشرف العام على الإعلام والاتصال المؤسسي المهندس سعود بن فهد اهتمام الأمانة بما يعزز برامج التحول الرقمي، لرفع مستوى الخدمات البلدية واستخدام وسائل التقنية الحديثة لما يحقق أهداف التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:44ت م0064