تبوك 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسرأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم، اجتماع الجلسة العادية الثالثة للمجلس المحلي من الدورة السادسة للعام المالي 1443 / 1444هـ بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس.واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والمشروعات القائمة والخطط المستقبلية لتطوير المحافظة.// انتهى //12:56ت م0067