عام / محافظ تيماء يرأس الجلسة العادية الثالثة للمجلس المحلي بالمحافظة
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
تبوك 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
رأس محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم، اجتماع الجلسة العادية الثالثة للمجلس المحلي من الدورة السادسة للعام المالي 1443 / 1444هـ بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس.
واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، ومناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس والمشروعات القائمة والخطط المستقبلية لتطوير المحافظة.
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