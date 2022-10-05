عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
جدة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.
// انتهى //
14:12ت م
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