جدة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //14:12ت م0103