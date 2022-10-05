عام / سمو ولي العهد يهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
جدة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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14:12ت م
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