بريدة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، ترشيحها لجائزة المنشآت الخيرية المتميزة في دورتها الخامسة 2022م.وأشاد سموه بترشيح جمعية دمي لجائزة التميّز، إذ سيكون لها أثراً كبيراً في دعم مسيرة الجمعية لرفع مستوى الوعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم، وتشجيع وتحفيز المتبرعين، وكذلك دعم مرضى الدم، مشيراً إلى أن حصول الجمعية على هذا الاستحقاق يؤكد سعيها للتميز في أدائها للوصول إلى الأهداف المنشودة.// انتهى //14:16ت م0104