الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مواطنين لتزييفهم الأوراق النقدية، واستخدامها في شراء سلع وإعادة بيعها بأسعار أقل، متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرّين لممارسة نشاطهم، وضبط بحوزتهم مبلغ (398,500) ريال مزيف ومركبة مسروقة (تم استردادها).وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //14:17ت م0105