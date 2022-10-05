جيزان 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام 2021م، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة المهندس أحمد أبو بكر المدخلي.واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير وما تضمنه من إنجازات المركز والأعمال التي قام بها خلال عام الماضي، والخطط المنفذة، والخدمات المقدمة، التي شملت إصدار التراخيص والتصاريح واعتمادها للجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية، ومتابعة مؤشر جودة الهواء في مختلف مناطق المملكة.وأشاد سموه بما حققته المملكة من قفزات كبيرة في سبيل القطاع البيئي، والثروات الطبيعية والحد من فرص انعكاسها سلباً على الجانب الاقتصادي ، مثمناً جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة وعمله المستمر على تنظيم العمل البيئي وضبط جودة مؤشراته تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال الرقابة الفاعلة والشراكة المؤسسية والمجتمعية لرفع الوعي وتحقيق استدامة البيئة بما يخدم الأجيال القادمة ويحد من التلوث والهدر البيئي على مختلف الأصعدة.حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة عماش بن فهد الشكره.// انتهى //14:19ت م0107