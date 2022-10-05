أبها 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسدشّن محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي أمس، فعاليات اليوم العالمي لكبار السن، الذي نظمه القطاع الصحي بالمحافظة.وتضمنت الفعاليات تسليط الضوء على فئة كبار السن واحتياجاتها الصحية والتعريف بحقوقهم وإبراز الخدمات الصحية المقدمة لهم، تقديراً لإسهاماتهم في خدمة المجتمع، إلى جانب تقديم أمسية صحية قدمتها قائدة مشروع المحددات المجتمعية للصحة وجودة الحياة ببرنامج المدن الصحية بعسير الدكتورة منى عسيري، صاحب ذلك معرض صحي توعوي ضم العديد من الأركان التوعوية، ومبادرة اعرف أرقامك، وديوانية كبار السن بإشراف فرع مكتب الموارد البشرية بمحايل، بالإضافة إلى إجراء لقاءات وحوارات مع كبار السن عن طريق المختصين في طب الأسرة والخدمة الاجتماعية والصحة النفسية.واختتمت الفعالية بتكريم الجهات المشاركة ومديري الإدارات الحكومية والقطاع الصحي بمحايل.// انتهى //14:27ت م0111