جيزان 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسدشنت إمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة تطوير الموارد البشرية, انطلاق المرحلة الثانية من برامج تطوير القيادات الإدارية بالمنطقة التي تنفذه بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، بتنفيذ البرنامج التدريبي الأول "صنع واتخاذ القرارات الإدارية"، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة.وأوضح مدير إدارة تطوير الموارد البشرية بالإمارة الحسين بن محمد القاضي، أن المرحلة الثانية لبرنامج تطوير القيادات الإدارية بجازان تتضمن ثلاثة برامج تدريبية, وتستهدف القيادات الإدارية في الجهات الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، وتهدف لتطوير ورفع كفاءة رأس المال البشري لمواكبة التحول الرقمي في قطاعات العمل من خلال إكسابهم المهارات اللازمة في صناعة واتخاذ القرارات الإدارية بكفاءة وفاعلية، والتعريف بالمفاهيم الأساسية في القيادة، وإستراتيجيات صنع ودعم القرار.وأبان أن المرحلة الأولى من البرنامج كانت قد أطلقت بتوجيه سمو أمير منطقة جازان ومتابعة سمو نائبه، إثر توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة، لتدريب القيادات الإدارية بالمنطقة في مختلف المجالات التدريبية.// انتهى //14:29ت م0112