الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسدشّنت الهيئة السعودية للمهندسين خدمة تحويل المكتب الهندسي إلى شركة هندسية، وذلك عبر نظام المكاتب والشركات الهندسية للهيئة، وذلك من أجل تعزيز خدماتها المقدمة للمستفيدين من قطاع المكاتب والشركات الهندسية في المملكة، حيث تعـد هذه الخدمة الجديدة نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها من الكيانات الهندسية والأفراد.وأوضح أمين عام الهيئة المكلف المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، أن الهيئة تعمل على السير قدماً نحو الرقمنة في جميع خدماتها، وهي تعمل على مفهوم التحول الرقمي باستبدال العمليات التقليدية بالرقمية، إضافةً إلى وضع الخطط والإستراتيجيات التي تضمن تحقيق أهداف الهيئة بجودة وكفاءة عالية، حيث تهدف للوصول إلى هيئة مهنية رقمية متكاملة تيّسر الخدمات للمستفيدين، من خلال تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للتحول الرقمي.وأضاف أن مبادرة الهيئة من الخدمة الجديدة تهدف لتسهيل إجراءات تحويل المكتب إلى شركة هندسية، دعم منظومة الخدمات لقطاع المكاتب الهندسية، توفير حلول تقنية لتقليل الوقت والجهد على المستفيدين من خدمات الهيئة، ودعم أهداف التحول الرقمي للهيئة، إلى جانب تسهيل إجراءات التسجيل لإتاحة المجال للمكاتب الهندسية التعامل مع الخدمات الإلكترونية والأنظمة المقدمة من الهيئة السعودية للمهندسين وفروعها.وأكد على أن النظام الجديد يأتي ضمن العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة كل فترة، والتي تعمل عليها بشكل متواصل لتقديم خدمات إلكترونية حديثة لتوفير عناء الجهد والوقت، من خلال التحول إلى الخدمات الإلكترونية التي ستسهم في شكل كبير في تقديم الكثير من الخدمات للمستفيدين في ظل زيادة نسبة نمو أعداد المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في الهيئة بمعدل 37 % خلال العام الحالي 2022م.// انتهى //14:32ت م0114