الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بقصر الحكم اليوم، الاجتماع السنوي لمحافظي المنطقة والمسؤولين للعام المالي 1443 - 1444هـ.ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر في كلمة له بالعمل وبذل الجهد لخدمة المواطن والمقيم في المحافظات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية الإنسان والمكان.وأكد سموه على الإنجاز في المهام المسؤولة عنها المحافظات والمراكز التابعة لها والتنسيق الفعال مع الجهات المشتركة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها تقديم عرض عن لجنة السلامة المروية في المحافظات.// انتهى //14:35ت م0115