الرياض 9 ربيع الأول 1444هـ الموافق 5 أكتوبر 2022م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، فخامة الرئيس المكسيكي السابق، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للتغير المناخي فيليبي كالدرون.وجرى خلال الاستقبال، بحث مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات والجهود الدولية المبذولة حيالها، واستعراض مبادرات المملكة في هذا المجال خاصة مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر".حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //15:23ت م0137