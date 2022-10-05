المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساستقبلت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة 6215 بلاغاً خلال شهر سبتمبر 2022 الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات المنقولة 3813 حالة منقولة إلى المنشأت الطبية بالمنطقة، بينما بلغ عدد الحالات التي تم تقديم الرعاية والخدمة الطبية الطارئة لها في الموقع 1266 حالة، ولم تستدعِ النقل للمنشأت الطبية.وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والمحاضرات التوعوية بعدد 71 محاضرة ودورة تدريبية ، خلال شهر سبتمبر 2022، وذلك للتوعية بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وذلك ضمن دورها الاجتماعي لمواجهة الحالات الطارئة لا سمح الله، حيث استفاد من البرامج التي نظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، في هذا السياق 1303 متدربين ومتدربات.وأكد الزهراني أن فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، نفذ خلال الشهر الماضي 95 مبادرة، تطوعية متنوعة وتنفيذ برنامج سفراء الحياة للإسعافات الأولية للمتطوعين، والتي شارك في تنفيذها 1327 متطوعاً ومتطوعة، استفاد من تلك البرامج والمبادرات التطوعية 2811 من أفراد المجتمع بعدد ساعات تطوعية يبلغ 10537 ساعة.// انتهى //15:23ت م0138