المدينة المنورة 09 ربيع الأول1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسانطلقت اليوم فعاليات وورش العمل والجلسات الإرشادية لملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ويحتضنه مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات خلال الفترة ( 5 ـــ 6 أكتوبر).وشهد اليوم الأول، حضور عدد كبير من الباحثين عن عمل والطلاب والموظفين وريادي الأعمال من الجنسين، حيث تضمن جدول أعمال الملتقى، إقامة 28 فعالية تنوعت بين ورش العمل التدريبية والتطويرية الموجهة للمسارات الخمسة المستهدفة في الملتقى، وقصص النجاح الملهمة لعدد من الكوادر السعودية، التي شقت طريقها نحو النجاح والتمكن في سوق العمل.وناقشت ورش العمل الموجهة للباحثين والباحثات عن عمل، التعريف بسوق العمل وكيفية التخطيط للبحث عن وظيفة وإظهار الصورة الاحترافية في التواصل مع الآخرين والمهارات التقنية ووسائل الاعلام الاجتماعية، وأبرز المهارات المطلوبة في سوق العمل، بينما ناقشت الورش المخصصة لمسار رائدي الأعمال وأصحاب العمل الحر، استكشاف عالم ريادة الأعمال والاحترافية الشخصية والتسويق للمشاريع الخاصة.كما تناولت الورش الموجهة لمسار موظفي القطاع الخاص، المهارات الشخصية والنجاح المهني والاحتراف الوظيفي ووضع الرؤية الشخصية.وتطرقت الورش الرئيسة للملتقى لعدد من الموضوعات أبرزها، الإرشاد المهني والاستعداد الجيد في المقابلات الشخصية والاستفادة من مراكز دعم المنشآت ورواد الأعمال وأهمية العمل في المجال التطوعي.وكان صاحبُ السموّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، قد رعى حفلَ تدشين ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م مساء أمس، حيث يهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ودعم البرامج التدريبية، وتوظيف الكفاءات وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.ودعا "هدف" في وقت سابق الأفراد للتسجيل في الملتقى وحضور الأعمال والفعاليات من خلال الرابط: https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/Home.aspx.// انتهى //15:26ت م0140