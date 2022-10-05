المنامة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,884.06 نقطة بارتفاع قدره 4.33 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 661.42 نقطة بارتفاع قدره 1.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و101 ألف و605 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 525 ألفًا و186 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 40 صفقة.// انتهى //15:28ت م0142