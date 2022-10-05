الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسعقدت اللجنة الصحية في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، والتي احيلت لها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها حيالها.وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في فحوى التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442 / 1443هـ.وضمن المحاور التي ناقشتها اللجنة مؤشرات الأداء الخاصة بالوقاية من الامراض المزمنة، وتطوير عيادات مكافحة التدخين ، وسبل تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية لتخصصات الصحة العامة والأسنان والتمريض، والعديد من الموضوعات الواردة في تقرير الوزارة.يذكر أن اللجنة الصحية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بالمجالات الصحية.// انتهى //15:29ت م0143