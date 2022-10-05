المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مركز الخدمات الحكومية الشامل بفرعه الرابع في حي العزيزية غرب المدينة المنورة، والذي يأتي ضمن خطط التوسّع في خدمات المراكز الشاملة وامتداداً لنجاح تجربتها على مستوى المنطقة.واطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال التدشين على منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها 13 جهة حكومية وأهلية تحت سقف المركز الجديد، فيما تعمل المؤشرات التشغيلية على رصد مستوى أداء الجهات المشاركة من منظومة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من خلال مكاتب الإمارة، وكتابة العدل، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، والغرفة التجارية، ومكتب العمل والضمان الاجتماعي، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى منصة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة المياه الوطنية، ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة.ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، بدور المراكز الشاملة في تحسين التعاملات الحكومية مع جميع المستفيدين بما يدعم خطط وبرامج التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مؤكداً أهمية تقديم المراكز خدماتها بجودة عالية ومرضية للمستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.يُذكر أن مركز الخدمات الحكومية الشاملة الجديد يأتي بعد النجاحات المتتالية التي حققتها المراكز التشغيلية الثلاثة في المدينة المنورة، حيث دُشّنت خدمات مركز الخدمات الحكومية الشامل الأول بطريق الملك عبدالله -الطريق الدائري- في العام 1439هـ، تلى ذلك إطلاق مركزي الخدمات الشاملة للرجال والنساء بمبنى إمارة منطقة المدينة المنورة في العام 1440هـ، وبلغ مجموع المستفيدين من خدمات المراكز الثلاثة حتى الآن أكثر من 155 ألف مستفيد، ورصدت المؤشرات التشغيلية متوسط مدة تقديم الخدمة 3 دقائق وتحقيق مؤشرات رضا بين المستفيدين بنسبة 98% خلال السنوات الماضية، بالنظر للإقبال المتزايد على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز ومعدل الإنجاز السريع لطلبات المستفيدين والمستفيدات.// انتهى //15:36ت م0145