الجزائر 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال الأسبوع 652 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عمليات منفصلة بعدد من المدن الجزائرية.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وان قزام وجانت أوقفت 157 مهربًا، وصودر منهم 28 مركبة و172 مولدًا كهربائيًا و192 مطرقة ضغط إضافة إلى تجهيزات أخرى.من جهة أخرى أحبطت عناصر من حرس الحدود البحري محاولات هجرة غير شرعية وأوقفت 495 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 159 مهاجرًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وفي طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.ومن جانب آخر ألقت عناصر من الجيش الجزائري القبض على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات منفصلة بمدن البلاد.// انتهى //15:42ت م0146