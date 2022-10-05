إسلام آباد 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسقضى الجيش الباكستاني على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها قواته في منطقة "تانج" شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن فرقة عسكرية داهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة "تانج" بناء على معلومات استخباراتية، واشتبكت مع أربعة مسلحين كانوا موجودين في الموقع، وقضت عليهم بعد أن رفضوا الاستسلام.وأضاف أن الإرهابيين الأربعة كانوا مطلوبين لتورطهم في تنفيذ أعمال إرهابية، فضلًا عن ممارسة أعمال الخطف مقابل الفدية، وتنفيذ عمليات القتل المستهدف وابتزاز رجال الأعمال لجني الإتاوات على حد السلاح.وبيّن أن الفرقة العسكرية صادرت من ذلك الموقع كمية من الأسلحة والذخيرة ومتفجرات وأجهزة اتصالات كانت بحوزة الإرهابيين.// انتهى //15:58ت م0149