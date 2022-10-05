الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستطلق وزارة الصحة الاثنين القادم، برنامجًا تدريبيًّا لفرق الاستجابة السريعة تهدف من خلاله الحفاظ على جاهزية الفرق المتخصصة في إدارة الأوبئة واحوائها والسيطرة عليها، وذلك من خلال حزم تدريبية أُعدت بإشراف منظمة الصحة العالمية، بإقامة المحاضرات، وورش العمل، والتدريب المحاكي للواقع لتناسب المتغيرات الصحية في المملكة.وتستهدف هذه الدورات التدريبية إعداد 42 مدربًا وطنيًا معتمدًا من الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية.وأوضحت "الصحة" أن الدورة تستهدف تدريب 10 فرق تدريبية و 34 فريق استجابة سريعة, إضافة إلى 36 مدربًا من المملكة, و 210 أعضاء في فرق استجابة سريعة, ومدربين من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.// انتهى //16:03ت م0150