حجة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسقدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 604 مستفيدين خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر 2022م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 74 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 86 مراجعًا، وعيادة الباطنية 124 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 9 مستفيدين، فيما صرفت الأدوية لـ 302 مستفيدًا، وراجع قسم الجراحة والتضميد 9 مستفيدين، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 277 مريضًا، فيما نُفذ نشاطان للتخلص من النفايات.// انتهى //16:07ت م0151