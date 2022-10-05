الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول - جندي فني موسيقى)، للرجال.ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.sa.// انتهى //17:03ت م0168