عام / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي أول - جندي فني موسيقى)، للرجال.
ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر - توظيف) على الرابط https://jobs.sa.
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17:03ت م
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