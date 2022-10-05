الدمام 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسعقدت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، الاجتماع الأول لموسم الأمطار لهذا العام، بحضور مسؤولي الأمانة ورؤساء البلديات، للتأكد من جاهزية الإمكانات كافة، ورفع الاستعداد والطاقة الاستيعابية لمحطات مياه الأمطار بحاضرة الدمام، من خلال المحطات الجديدة في هذا الموسم في ضاحية الملك فهد بالدمام، وكذلك معالجة المناطق الحرجة، التي رُصِدت في الأعوام السابقة، والوقوف على المشاكل ودراسة الحلول لها.واستعرض الاجتماع الخطة العامة لاستعدادات الأمانة لموسم الأمطار، ومعايير بناء الخطة التي بُنِيَت في مجال إدارة أخطار السيول والفيضانات، وخطط الكوارث الطبيعية، إضافة إلى توصيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتفعيل مشاريع إدارة مخاطر الفيضانات والسيول، واتخاذ جميع الإجراءات المتبعة في حماية المدن والتجمعات السكانية من هذه الأخطار، إضافة إلى دراسة البيئة المحلية وتبني الحلول المناسبة لها.وأنهت الأمانة استعداداتها من خلال تجهيز كل محطات تصريف مياه الأمطار وخطوط شبكات التصريف في حاضرة الدمام، التي تبلغ أطوالها 1.100.000 متر طولي، وعدد 43 محطة لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى 182 مضخة، و30 ألف مصيدة، و15 ألف منهول.// انتهى //17:06ت م0171