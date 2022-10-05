الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسفاز مرشح المملكة العربية السعودية عادل الزهراني، بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وذلك بأغلبية الأصوات في الانتخابات التي أقيمت أمس في العاصمة الإيطالية روما، بحضور ممثلين لأكثر من 100 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.ويعد هذا الفوز هو الأول من نوعه على مستوى الإعلام الرياضي السعودي، في الاتحادين الآسيوي والدولي للصحافة الرياضية، الذي جاء بعد الانتخابات التي أقيمت في هذا المحفل الدولي الكبير.وبهذه المناسبة قدم الزهراني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي شكره لسمو وزير الرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة طوال الفترة الماضية، مبينًا أن هذا الفوز والترشح على المستويين القاري والدولي، يعد ثمرة المتابعة والحرص الدائم الذي يجده القطاع الرياضي بمختلف مجالاته من قبل سموه.// انتهى //17:07ت م0172