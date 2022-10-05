الرياض 09 ربيع الأول1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسشارك الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي في مؤتمر التقييم الدولي، والذي تستضيفه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" في الرياض، برعاية معالي وزير المالية و رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.ويناقش المؤتمر مستقبل مهنة التقييم وأفضل ممارساتها، وفهم معايير ومنهجيات التقييم، ويسلّط الضوء على المهنة والفرص الواعدة التي تحققها، إضافة إلى استعراض وتبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مهنة التقييم.واستعرض البطي في الجلسة الحوارية التي أقيمت تحت عنوان " التقييم الممكنات والتحديات"، دور الشركة الريادي في صناعة التطوير العقاري من خلال قيادة الابتكار وتعزيز الاستدامة، والمساهمة في النهوض بصناعة العقار في المملكة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام العقاريين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأشار الرئيس التنفيذي إلى أهمية التقييم وانعكاسه على الوطنية للإسكان من خلال تأسيس إدارة معنية تقوم بإدارة التقييم عن طريق استقباله ومعالجته ومتابعة تنفيذه مع شركات التقييم، وضبط جودته واعتماده ومن ثم تسليمه للعميل بقيمة مالية بلغت ما يقارب 70 مليون ريال، لأكثر من 70,000 ألف تقرير.وتناول البطي قدرات الوطنية للإسكان في توظيف التقييم العقاري كأداة فعّالة في تتبع عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية فيما يتعلق بالمشاريع، وتمكينها من معرفة تكاليف البُنى التحتية والفوقية التي تشرف عليها عن طريق التقييم العقاري، ومساهمة التكامل مع المقيّمين المعتمدين على اتخاذ القرار المناسب بما يخدم المواطن ويعظم الاستفادة من الأصول.وأكد أنه وبالتعاون مع المقيّمين المعتمدين تشرف الوطنية للإسكان على عمليات شراء الوحدات السكنية من السوق لضمان تحقق الأهداف المرجوة لمستفيدي الوزارة كالجودة والقيمة السوقية المناسبة.يذكر الذكر أن الوطنية للإسكان وقعت العديد من عقود التقييم مع أكثر من ثلاثين شركة كمزودي لخدمات التقييم العقاري وذلك لما يحظى به هذا الجانب من أهمية كبرى في أعمالها.// انتهى //17:10ت م0174