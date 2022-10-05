مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة وثبة ريادة للوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية الإنسانية النسائية .وتهتم مبادرة وثبة ريادة إلى تعزيز الإبداع وتسخير الابتكار وتبني ثقافة الأعمال الإبداعية والمخرجات الرقمية وتستهدف الوكالة والوكالات المرتبطة بها .ياتي هذا التدشين لتقديم أرقى وأفصل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.// انتهى //17:15ت م0175