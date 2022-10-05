عام / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مبادرة "وثبة ريادة" بالمسجد الحرام
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة وثبة ريادة للوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية الإنسانية النسائية .
وتهتم مبادرة وثبة ريادة إلى تعزيز الإبداع وتسخير الابتكار وتبني ثقافة الأعمال الإبداعية والمخرجات الرقمية وتستهدف الوكالة والوكالات المرتبطة بها .
ياتي هذا التدشين لتقديم أرقى وأفصل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.
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17:15ت م
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