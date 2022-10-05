الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستنطلق غداً مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين، الأولى تجمع الذي يحتل المركز الخامس برصيد (7) نقاط بنظيره ضباء الذي يحتل المركز السابع برصيد (5) نقاط عند الـ4 مساءً على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.وعلى نفس الصالة وعند الـ6.30 مساءً يلتقي الأنصار (الحادي عشر) بـ5 نقاط بنظيره النصر (الثاني) بـ8 نقاط.وتستكمل منافسات الجولة بعد غدٍ الجمعة بإقامة أربع مباريات، إذ يستضيف الأهلي الذي يحتل المركز الأول بـ8 نقاط نظيره الوحدة (السادس) برصيد 6 نقاط، عند الـ4 مساءً على صالة وزارة الرياضة بجدة, ويتواجه في نفس التوقيت السلام (التاسع) برصيد 5 نقاط، والاتحاد (الثامن) بـ5 نقاط على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف, ويلتقي الفتح (الثالث) بـ7 نقاط, بنظيره الهلال (الرابع) بـ7 نقاط، وذلك عند الـ2 مساءً على صالة نادي الفتح بالأحساء, وعلى نفس الصالة وعند الـ6 مساءً يلتقي العدالة (الثاني عشر) بـ4 نقاط بنظيره التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد 5 نقاط.// انتهى //17:15ت م0176