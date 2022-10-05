المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسزار مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني اليوم, مشروع معامل العينية وسوق سويقة أحد المشاريع التي يدعمها بنك التنمية الاجتماعية ومركز المدينة للفنون في المدينة المنورة التابع لشركة نماء المنورة.وتجول المدير والوفد المرافق داخل أروقة السوق، واطلعوا على المصنوعات والهدايا التذكارية التي تُصنَّع لضيوف وزوار المدينة.وقدم الرئيس التنفيذي لشركة نماء المنورة صالح اختر بيك شرحًا عن السوق الذي يحاكي أحد أهم الأسواق القديمة والتاريخية الأثرية في المدينة؛ كونه يشتهر بتجارة منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية, مؤكدًا أنه رُوعِيَ في تصميم السوق دمج الحداثة والعراقة التاريخية بالأعمال والمشاريع النوعية التي تتطلع بها "نماء المنورة" دعماً لريادة الأعمال، وانعكاس جهودها على قطاع الأعمال بالمنطقة بشكل عام.ويأتي مشروع العينية وسوق سويقة ضمن مشاريع ومبادرات "نماء المنورة" وشريكها الإستراتيجي الداعم بنك التنمية الاجتماعية.// انتهى //17:34ت م0179