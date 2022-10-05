القاهرة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.4 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 694.1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليبلغ مستوى 10010 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.61% مسجلاً 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً بنحو 0.35% لينهي التعاملات عند مستوى 3156 نقطة.// انتهى //17:39ت م0180