براغ 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسعقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس التشيكي ميلوش زيمان، جلسة مباحثات رسمية بالمقر الرئاسي بقلعة براغ في التشيك اليوم، تناولَا خلالها علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ولا سيما في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والاستثمار، وتبادلا الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما شهد الجانبان مراسم التوقيع على الإعلان المشترك بين قطر والتشيك بشأن الدعم المتبادل لاستكمال اتفاقية الاستثمار الثنائية، والتوقيع على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي البلدين.// انتهى //17:39ت م0181