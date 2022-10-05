سياسي / أمير قطر والرئيس التشيكي يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
براغ 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس التشيكي ميلوش زيمان، جلسة مباحثات رسمية بالمقر الرئاسي بقلعة براغ في التشيك اليوم، تناولَا خلالها علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، ولا سيما في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والاستثمار، وتبادلا الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شهد الجانبان مراسم التوقيع على الإعلان المشترك بين قطر والتشيك بشأن الدعم المتبادل لاستكمال اتفاقية الاستثمار الثنائية، والتوقيع على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي البلدين.
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17:39ت م
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