الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسشاركت هيئة تطوير بوابة الدرعية كراعٍ بلاتيني لفعاليات المؤتمر العربي للسلامة والصحة المهنية الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل العربي وتزامنًا مع المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية 2022م، وذلك برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، حيث اشتمل المؤتمر على عددٍ من الجلسات الحوارية وورش العمل، فيما حظي ركن الهيئة داخل المعرض المصاحب لفعاليات المؤتمر بإقبالٍ كبير من الجمهور.وناقش المؤتمر الذي انطلقت فعالياته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري بمشاركة متحدثين وخبراء محليين ودوليين، التحول الرقمي في مجالات السلامة والصحة والمهنية، والتقنية الحديثة وفرص الابتكار في مجالات السلامة والصحة المهنية، ومعايير (45003 ISO)، وتنمية نظام مستدام للسلامة المهنية، إلى جانب النظرة المستقبلية لمحاور تنظيم السلامة المهنية، ومواجهة صعوبات وعقبات السلامة والصحة المهنية عبر الابتكار وانتهاز الفرص، ومستقبل متابعة السلامة: الإنسان أم أجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية وإنتاجية العمل، وأثر تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في استدامة الاقتصاد، وبناء ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع.وتضمن المؤتمر جلسات حوارية تناولت جهود المملكة في مجال السلامة والصحة المهنية، ومعايير الامتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء، والبحث والابتكار في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنهجيات تفعيل خدمات الصحة المهنية في المنشآت، والسلامة والصحة المهنية في قطاع الطاقة والصناعة، وتطبيقات جودة الحياة في بيئات العمل المختلفة، والتأهب لحالات الطوارئ في بيئة العمل، وحماية العاملين في الأنشطة ذات المخاطر العالية، ومستقبل التدريب وتنمية المهارات في السلامة والصحة المهنية.وتحدث المهندس بهيئة تطوير بوابة الدرعية إسحاق بن سعد عسيري في الجلسة الحوارية التي تناولت تطوير معايير الامتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية في قطاع التشييد والبناء، مستعرضًا المعايير العالية التي اعتمدتها الهيئة لتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية وإسهاماتها في تطوير قدرات ومهارات العاملين في هذا المجال، وتعزيز قدرتهم على التطور في الرقابة على مواقع العمل وتعزيز حماية العاملين على المستوى الوطني، بجانب سعي الهيئة إلى مشاركة جميع الأنظمة والأدلة المتعلقة في هذا المجال.كما شارك المهندس عسيري عبر ورشة عمل بعنوان: "فعالية أنظمة السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات"، فيما شارك مدير إدارة الطوارئ والأزمات المهندس محمد آل زمانان عبر ورشة عمل بعنوان: "إدارة استمرارية العمل - الممارسة المهنية الأساسية"، وقد شهدت الجلسة الحوارية وورش العمل تفاعلًا كبيرًا من الحضور تمثّل في المشاركة بطرح الأسئلة وإثراء الحوار على نحوٍ واكب أهمية الموضوعات المطروحة وملامستها لواقع بيئات العمل وما تقتضيه إجراءات السلامة والصحة المهنية فيها وسط تفاعل مئات المختصين والمهتمين.يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية قد أطلقت برنامجًا تدريبيًا لمفتشي الصحة والسلامة المهنية في قطاع التشييد والبناء، إذ يهدف البرنامج التدريبي المهني الذي صممته وطورته إدارة التدريب والامتثال بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في الهيئة إلى رفع كفاءة مفتشي السلامة والصحة المهنية العاملين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.ويوفر البرنامج المخصص لمفتشي السلامة العاملين في الوزارة دورات في التعليم الفني والتدريب العملي في مواقع العمل بمشاريع هيئة تطوير بوابة الدرعية، والتدريب على المهارات الشخصية، تحت إشراف خبراء السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية في هيئة تطوير بوابة الدرعية، مما يساعد على ترجمة المعرفة النظرية للمشاركين إلى تطبيق عملي من خلال القيام بمهام محددة في مواقع العمل داخل الدرعية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي الذي تبلغ مدته ثلاثة أشهر، وما مجموعه (420 ساعة تدريبية وتطبيقية)؛ لضمان تحقيق المتدربين للنتائج المستهدفة.ويأتي إطلاق برنامج تدريب المفتشين كأحد مخرجات مذكرة التفاهم التي وقعتها هيئة تطوير بوابة الدرعية مؤخرًا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتبادل الخبرات والمساعدة في تطوير بيئات عمل آمنة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية. وسيُقام البرنامج مرتين سنويًا، مع اختيار 11 مفتشًا معتمدًا للمشاركة في كل دفعة؛ حيث سيتم اختيار المتدربين في برنامج السلامة والصحة المهنية من بين مجموعة من المرشحين من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية وفق معايير محددة.// انتهى //17:58ت م0187