الأحساء 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، الحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري (٢) بمحافظة الأحساء التي تُعنى برفع المخلّفات والأنقاض، بالشراكة بين القطاعات الحكومية والخدمية والقطاع الخاص.وتهدف الحملة التي تستمر ٢١ يوماً إلى تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري أحد أهداف برنامج جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030م، بمشاركة ١٢ جهة من القطاعات الحكومية والخدمية، و ٣١ شركة ومؤسسة من القطاع الخاص، ويتم العمل على ٦٢ موقعاً مستهدفاً في كل من مدينة الهفوف والمبرز والجفر والعمران والعيون.وتُشرف أمانة الأحساء على الحملة المشتركة واعتماد الخطة التنفيذية لها من خلال حصر المواقع المستهدفة والمعدات المشاركة ومتابعة تنفيذ الأعمال، وطرحت ١٥٠ فرصة تطوعية للمتابعة والإشراف على الأعمال وإعداد التقارير الخاصة بالحملة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز جانب التطوع البلدي، فيما تُقدر الكميات المستهدفة بالرفع والإزالة من المواقع المحددة بحوالي ١٠٠ ألف متر مكعب، من خلال تشغيل أكثر من ٢٤٠ معدة وآلية من قبل القطاعات المشاركة.وأكدت الأمانة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة من خلال استمرارية تنفيذ الخطط والبرامج تحقيقاً لمستهدفات إزالة عناصر التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري، تدعيماً لبرنامج جودة الحياة.// انتهى //18:11ت م0191