الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساحتفلت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" , مؤخراً , بختام مسابقة زمالة مسك للدفعة الرابعة التي تضمنت عشرة تحديات متعلقة بأهداف التنمية المستدامة بالمملكة منها الصحة والتعليم والطاقة المتجددة.وشهدت فعاليات الحفل تكريم الفائزين في مسابقة زمالة مسك السنوية التي تعقد كل عام ضمن البرنامج، حيث تفتح الباب أمام الزملاء للانخراط في جهود جماعية تشاركية؛ لمواجهة تحديات أهداف التنمية المستدامة بالمملكة، وتصادق المؤسسة على هذه الجهود بتقديم جوائز تكريمية في ختام أعمال المسابقة.وصرّح الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة مسك المهندس عمر نجار "أن الطموح يكمن في أن يكون هؤلاء الشباب رافدًا مهمًا للوطن في تحقيق مستهدفات المملكة 2030، حيث قُبل 60 زميلًا وزميلة في الدفعة الخامسة من البرنامج لهذا العام من أصل أكثر من 6000 متقدم، واليوم تُختتم مسابقة زمالة مسك السنوية التي تهدف إلى تمكين المشاركين من إيجاد حلول مبتكرة لأهداف التنمية المستدامة SDGs ".وجاءت المسابقة بتعاون إستراتيجي بين "مسك" وعِدة شركاء، هم: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وعدد من كبرى شركات استشارات الأعمال المرموقة عالميًا هم شركة "بين اند كومباني" وشركة "إستراتيجي اند".هذا وفاز في دفعة هذا العام خمسة فرق، جاء في مقدمتها فريق "فِز Phys" الذي قدم مشروعه في ابتكار تقني لمواجهة إفراط استخدام الشاشات والأجهزة للأطفال وجذبهم للنشاط الحركي والبدني الذي ينعكس بشكل إيجابي على نموهم من أجل تحقيق ضمان تمتّع الأفراد بأنماط عيش صحية، وجاء في المركز الثاني فريق "فكرة" بمشروعٍ يهدف إلى بناء منصة لربط الباحثين في المجال الطبي بباحثين من مختلف التخصصات وإيصالهم إلى المستثمرين من القطاع الخاص من أجل تسريع دخول المخرجات البحثية إلى السوق السعودي.وحاز على المركز الثالث فريق "Ener.G" حيث قدم فكرة مشروعه في تقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا المتقدمة عبر توطين تصنيع الخلايا واللوائح الشمسية داخل المملكة، فيما حاز فريق "يُعين" على أعلى نسبة تصويت من قنوات التواصل الاجتماعي حيث قدّم مشروعه في مجال المساهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إنشاء منصة رقمية تهدف إلى ربط مقدمي الرعاية الصحية ممن يرغبون بالعمل الإضافي مع المرضى لتخفيف تعامل المملكة مع تحديات الخدمات الصحية الأساسية، ويليه في التصويت فريق "سوا نتمرن" حيث قدّم مشروعه حول ابتكار منظومة اجتماعية إلكترونية تشجع الشباب على ممارسة الرياضة؛ وذلك من خلال ربط اللاعبين والمدربين بالأدوات والمرافق الرياضية.يذكر أن برنامج "زمالة مسك" يُعد إحدى أدوات التمكين لقادة المستقبل بحزمة من مهارات وأدوات الانطلاق نحو المستقبل، في رحلة مُلهمة من التعلم تمتد لستة أشهر، تؤهلهم للانضمام إلى شبكة إثرائية لتبادل الخبرات وتنمية المعرفة.// انتهى //18:12ت م0192