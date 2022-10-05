الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسكشفت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل عن مساهمة مشروع عبارات جازان - فرسان بمنطقة جازان في نقل أكثر من 133 ألف راكب خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م، ومنذُ بداية العام أسهم المشروع في نقل أكثر من 380 ألف راكب حتى نهاية شهر سبتمبر 2022م.وأوضحت أن عبارات جازان فرسان نقلت أكثر من 70 ألف مركبة عبر 644 رحلة جرت منذُ بداية العام الحالي، منها (25,157) مركبة نقلت خلال الربع الثالث من خلال 215 رحلة، فيما نُقل أكثر من (11,890) شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع والمواد الغذائية، وبمعدل نمو بلغ 3% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق.وتسهم خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يومياً من المواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها مما سيسهم في النهضة التنموية والعمرانية ودعم مشاريع البنية التحتية لجزيرة فرسان، حيث تسع العبارة الواحدة 650 راكبًا، و60 سيارة، وتستمر في تقديم خدماتها للجميع بشكل مجاني، وبواقع رحلتين يوميًا للركاب وست رحلات لنقل البضائع، وذلك امتدادًا لصور الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة بأهالي وزائري المنطقة.// انتهى //18:33ت م0193