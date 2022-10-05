الطائف 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي ورئيس نادي عكاظ جمعان الخديدي وأعضاء مجلس إدارة النادي.واستمع سموه لنبذة عن أنشطة نادي عكاظ الرياضية، متطلعًا للنهوض بالنادي لتحقيق مزيد من الإنجازات في الرياضات المختلفة ودعم المواهب الشابة التى تزخر بها المحافظة في جميع الألعاب.ونوه سمو الأمير سعود بن نهار بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للرياضة والرياضيين في المملكة، متمنيًا التوفيق لنادي عكاظ وجميع أندية المحافظة في مشاركتهم القادمة.من جهته، عبر مدير مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة نادي عكاظ عن شكرهما لسمو محافظ الطائف على متابعته المستمرة ودعمه للأنشطة الرياضية بالمحافظة.// انتهى //18:33ت م0194