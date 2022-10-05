جدة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسشهد جناح تعليم جدة المشارك في معرض الشرق الأوسط الثالث للتعليم والتدريب إقبالًا كبيرًا من الزوار والمهتمين، من خلال اطلاعهم على أركان المعرض بأرض الفعاليات، إلى جانب تلقيهم لشرح مفصل بمنصة استقبال الزوار وكبار الشخصيات حول رؤية ورسالة الإدارة العامة لتعليم جدة وكذلك اطلاعهم على المبادرات والشراكات والمشاريع التعليمية الجديدة.ويعرض جناح التعليم 25 مبادرة من إدارات ومكاتب التعليم تخدم فئتي الطلاب والمعلمين، إضافة إلى مشاركة عدد من المعلمين والمعلمات في ورشة الرسم المصاحبة للمعرض.كما يتضمن المعرض العديد من المشاركات منها مشاركة إدارة الموهوبين وإدارة الموهوبات في أربع أجنحة تمثلت في الجناح التعريفي الذي اشتمل على أبرز محاضن الرعاية و مراكز الموهوبين والموهوبات، والبرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ٢٠٣٠، وجناح الروبوت الآلي الذي يستعرض فيه الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات للحضور مخرجات أعمالهم في هذا المجال، وبرامج تدريبية في التصميم الهندسي الإبداعي، ومفاتيح التفكير العشرون، إضافة الى عروض مسرحية وطنية، وقصائد شعرية، ولوحات إنشادية وطنية.وكان صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة دشن يوم أمس فعاليات المعرض المقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات الذي يستمر ثلاثة أيام واطلع على جناح الإدارة العامة للتعليم بجدة وكان في استقبال سموه المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع ومساعدو المدير العام حيث تضمنت جولته الاستماع لشرح مفصل بمنصة الجناح الذي يقدم من خلالها العديد من الخدمات واستضافة كبار الشخصيات والزائرين للمعرض، إضافة لتقديم عروض عن مبادرات وإنجازات ومشاريع إدارة تعليم جدة.// انتهى //18:34ت م0195