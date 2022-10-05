جدة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسانطلقت حملة التبرع بالدم تحت شعار "دمك حياة" اليوم بجامعة جدة ممثلة بالمركز الطبي الجامعي بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جدة بمقر الجامعة بالفيصلية وتستمر لمدة يومين.وتهدف الحملة إلى التحفيز للتبرع بالدم ومشاركة الوطن في هذه الحملة الإنسانية، ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة كما يسهم في سد احتياج بنوك الدم وسبب في إنقاذ حياة المرضى ومنشط للدورة الدموية للمتبرع، وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر وتفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.وأشار مدير المركز الطبي الجامعي الدكتور منصور الطبيقي، أنه في كل عملية تبرع بالدم يمكن أن يتم إنقاذ حياة ثلاثة مرضى أو مصابين، وعالميًا يحتاج في كل عشرة ثواني شخص لنقل الدم إليه بصورة عاجلة، كالمصابين في الحوادث والمرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية كعمليات القلب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وغيرها وأيضًا في المضاعفات الطبية للسيدات الحوامل قبل العمليات الجراحية أو خلالها وبعدها.وتستشعر جامعة جدة برؤية الجامعة السعودية الحديثة وجميع منسوبيها و بدعم من الإدارة العليا للجامعة أهمية التبرع بالدم كمسؤولية مجتمعية وواجب وطني في ظل رؤيتها ورسالتها وأهدافها.// انتهى //18:45ت م0196