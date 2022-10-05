الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسعقدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين -بالتعاون مع وزارة المالية- في مقرها اليوم، ورشة عمل حول معايير الاستدامة الدولية ISS، قدمها عضو مجلس معايير الاستدامة الدولية "ISSB" الدكتور ريتشارد باركر.وشارك في الورشة عدد من ممثلي الجهات الحكومية: وهي وزارة المالية ووزارة الطاقة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وممثلون لمكاتب المحاسبة.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس في كلمة له خلال الورشة سعى الهيئة إلى التوعية بمستجدات مجلس المعايير الدولية، وكذلك إثراء النقاش حول معايير الاستدامة الدولية ISS.من جانبه، قدم عضو مجلس معايير الاستدامة الدولية "ISSB" عرضاً تعريفياً عن مجلس معايير الاستدامة الدولي الذي أُنشِئ في نوفمبر 2021م، كما تطرق إلى مشروعَيْ معايير الاستدامة الدولية التي تهدف إلى تقديم خط أساس عالمي شامل لمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة التي تزود المستثمرين وغيرهم من المساهمين في سوق المال بمعلومات حول المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة للشركات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.ومن خلال الورشة، عُرِضت مسودتان، الأولى S1 "المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية ذات الصلة بالاستدامة"، والثانية S2 "الإفصاحات ذات الصلة بالمناخ".// انتهى //19:05ت م0197