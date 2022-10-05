الجزائر 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الأمة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صالح قوجيل، اليوم ، بالقاعة الشرفية في مقر مجلس الأمة وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الجزائرية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عساف بن سالم أبو ثنين، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري.وفي مستهل الاستقبال رحب رئيس مجلس الأمة الجزائري بوفد مجلس الشورى مباركًا بخطوة إنشاء مجموعة للأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية - السعودية، مبينا أن هذه الخطوة تأتي سعيًا من مجلس الأمة للاضطلاع بدوره في بسط التقارب بين الجزائر والسعودية.وجرى خلال الاستقبال تأكيد الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق البرلماني بين المجلسين إزاء مختلف القضايا محلّ الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار الروابط التاريخية بين المملكة والجزائر، والتي تعكس القيادة الحكيمة في البلدين.وأشاد قوجيل بطبيعة العلاقات الوثيقة بين البلدين والتي تتسم بالاحترام المتبادل، مؤكداً حرص الجزائر على المضي نحو مزيد من تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري في أعقاب تبني الجزائر لقانون استثمار جديد، وفي ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، بما من شأنه المواءمة مع العلاقات المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على جميع المستويات.من جهته، أكّد رئيس لجنة الصداقة السعودية الجزائرية في مجلس الشورى الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين أنّ زيارة وفد المجلس إلى الجزائر تندرج في إطار السعي إلى تقوية العلاقات الثنائية بين السعودية والجزائر، وهو الأمر الذي توليه قيادة البلدين الاهتمام الكبير، مشيداً بما تتميز به العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد تطوراً في مختلف المجالات وبخاصة التعاون المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الجزائري.وأبدى أبو ثنين أمنياته للجزائر ولشعبها كل النجاح في تنظيم فعاليات القمة العربية المقبلة، وأن تكون مخرجاتها على مستوى التطلعات وأن تخلص إلى حلحة القضايا العالقة التي يشهدها عالمنا العربي، معرباً عن أمله في التوصل إلى رؤية موحدة إزاء القضايا الراهنة في العالم..في الختام، أشار الجانبان إلى ضرورة تفعيل الزيارات البرلمانية بين الجانبين، فضلاً عن تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في جميع المحافل الدولية والإقليمية وأنّ ذلك لن يتأتى دون ترقية أطر التنسيق بين برلماني البلدين.يشار إلى أنّ وفد مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الذي يقوم بزيارة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبدعوة من مجلس الأمة الجزائري قد وصل إلى مطار هواري بو مدين مساء أمس الأربعاء وكان في استقباله لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ورئيس مجموعة الأخوة والصداقة البرلمانية الجزائرية- السعودية بمجلس الأمة كمال بو شامة ، ونائب رئيس المجموعة الجزائرية- السعودية كريم لحاج لعروسي .ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة وهم: الدكتور سليمان بن علي الفيفي، والدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي، والدكتورة عائشة بنت حسن زكري، والأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي، والأستاذ عطا بن حمود السبيتي، والأستاذ محمد بن سعد بطي الفراج.// انتهى //19:06ت م0199