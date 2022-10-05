بانغي 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسلقي ثلاثة جنود تابعين لبعثة "مينوسكا" الأممية مصرعهم وأصيب آخرون وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة أوهام باندي شمال غرب جمهورية أفريقيا الوسطى.وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة المهام لتحقيق الاستقرار بجمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا"، أن الجنود الثلاثة كانوا في مهمة لحماية مدنيين وقد لقوا مصرعهم إثر انفجار وقع بعد اصطدام عربتهم بعبوة ناسفة في قرية كيتا التابعة لمحافظة أوهام بندي.// انتهى //19:07ت م0200