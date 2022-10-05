نجران 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة نجران اليوم لقاءً بعنوان "المعلم رؤية طموحة لبناء جيل المستقبل"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الـ5 من أكتوبر في كل عام، بحضور رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، بالمسرح الرئيس بالجامعة.واحتفت كلية التربية في جامعة نجران بمعلمي مجمع مدارس المدينة الجامعية تحت شعار "شكراً ..معلمينا"، بمشاركة عددٍ من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من طلاب الكلية بزيارة ميدانية للمدارس ولقاء المعلمين، وتقديم الهدايا الرمزية تعبيرًا عن التقدير لجهودهم ومساهمتهم الفاعلة في بناء وتكوين جيل المستقبل، إضافة إلى تقديم وحدة الطفولة المبكرة بكلية التربية الخدمات الاستشارية لمعلمات الطفولة المبكرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.// انتهى //19:37ت م0208