إسلام آباد 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسالتقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر اليوم في مكتبها بمقر الوزارة بإسلام آباد بالمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست.وبُحِثت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب استعراض تطورات الوضع الراهن في أفغانستان.وأكدت الوزيرة الباكستانية التزام بلادها بدعم الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان، مشددة على ضرورة دعم أفغانستان في التعامل مع الأزمات الإنسانية بالتركيز على دعمها في الجانب الاقتصادي.// انتهى //19:39ت م0209